Mersin’de korkunç olay… 5 yaşındaki çocuğu kaçırıp istismar etmek istedi!

Mersin'in Tarsus ilçesinde, komşusunun 5 yaşındaki çocuğunu motosiklet ile kırsal alana götürüp, cinsel istismar girişiminde bulunan M.K. (37), çevredekilerce fark edilip, darbedildikten sonra polise teslim edildi.

DHA
Yayınlanma: 02.09.2024 - 00:47
Mersin’de korkunç olay… 5 yaşındaki çocuğu kaçırıp istismar etmek istedi!
Abone Ol google-news

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı İncirlikuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Komşusunun 5 yaşındaki kızını motosiklet ile mahallenin kırsal kesimine götüren M.K., iddiaya göre, çocuğa cinsel istismarda bulunmak istedi. 

Bu sırada bölgede olan bir grup, M.K.'yı fark edip, yanına gitti. M.K.'nın küçük kızı istismar etmeye çalıştığını gören grup, şüpheliyi darbederek engelleyip, bölgeye çağrılan polis ekiplerine teslim etti.

Gözaltına alınıp, hastaneye kaldırılan şüphelinin tedavisi devam ederken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


Mersin haberleri cinsel istismar haberleri çocuğa cinsel istismar haberleri

İlgili Haberler

Manisa'da bir kişi, 'üvey kız kardeşini istismar ettiği' iddiasıyla babasını öldürdü

Manisa'da bir kişi, 'üvey kız kardeşini istismar ettiği' iddiasıyla babasını öldürdü
Türk PDR Derneği uyardı: 'Ruh Sağlığı Yasası 1996’dan beri çıkarılamıyor, falcılar yurttaşları istismar ediyor'

Türk PDR Derneği uyardı: 'Ruh Sağlığı Yasası 1996’dan beri çıkarılamıyor, falcılar yurttaşları istismar ediyor'
Başsavcılık harekete geçti: Sekiz ve beş yaşlarındaki çocuklara istismar iddiası

Başsavcılık harekete geçti: Sekiz ve beş yaşlarındaki çocuklara istismar iddiası
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler