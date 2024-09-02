Mersin’de korkunç olay… 5 yaşındaki çocuğu kaçırıp istismar etmek istedi!
Mersin'in Tarsus ilçesinde, komşusunun 5 yaşındaki çocuğunu motosiklet ile kırsal alana götürüp, cinsel istismar girişiminde bulunan M.K. (37), çevredekilerce fark edilip, darbedildikten sonra polise teslim edildi.
Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı İncirlikuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Komşusunun 5 yaşındaki kızını motosiklet ile mahallenin kırsal kesimine götüren M.K., iddiaya göre, çocuğa cinsel istismarda bulunmak istedi.
Bu sırada bölgede olan bir grup, M.K.'yı fark edip, yanına gitti. M.K.'nın küçük kızı istismar etmeye çalıştığını gören grup, şüpheliyi darbederek engelleyip, bölgeye çağrılan polis ekiplerine teslim etti.
Gözaltına alınıp, hastaneye kaldırılan şüphelinin tedavisi devam ederken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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