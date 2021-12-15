Mersin'de ekmek 1 lira, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz ekmek dağıtımına başlandığını duyurdu.
Türk Lirası'nın dolar kuru karşısındaki değer kaybı, yüksek enflasyon ve un fiyatlarındaki hızlı yükseliş ekmeği de vurdu.
Fırıncılar, un fiyatlarına gelen zamları ekmek fiyatlarına yansıtmak zorunda kaldıklarını ifade ediyor. Ancak Mersin Belediyesi ekmeği 1 liradan satmaya devam ediyor.
"MERSİN'DE EKMEK 1 TL"
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, sosyal medya hesabından ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz ekmek dağıtımına başlandığını duyurdu.
Seçer, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Mersin’de ekmeği 1 TL’den satmayı sürdürüyoruz. Ayrıca bugün ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz ekmek dağıtımına da başladık. Devamı gelecek. #BirizBeraberiz" ifadelerini kullandı.
Mersin’de ekmeği 1 TL’den satmayı sürdürüyoruz. Ayrıca bugün ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz ekmek dağıtımına da başladık. Devamı gelecek. #BirizBeraberiz— Vahap Seçer (@SecerVahap) December 15, 2021
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