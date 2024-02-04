Mersin'de feci kaza: TIR'a arkadan çarptı: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 04.02.2024 - 23:09
Mersin'de feci kaza: TIR'a arkadan çarptı: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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Mersin'in Tarsus ilçesinde feci bir kaza maydana geldi.

Ö.K. idaresindeki 01 ABT 36 plakalı otomobil, Huzurkent Mahallesi Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi 1. etap bağlantı köprüsünde önünde seyreden tıra arkadan çarptı.

Kazada otomobilin sürücüsü ve yanındaki 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Ö.K, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.


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