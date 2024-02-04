Kastamonu'da feci kaza... Araç bariyerlerde asılı kaldı!

Kastamonu’nun Tosya ilçesi D100 karayolunda iki bariyerin arasına düşerek asılı kalan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 04.02.2024 - 17:28
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Kaza, Tosya ilçesi D100 Karayolu Samsun istikametinde meydana geldi.  Edinilen bilgiye göre, F.K. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 90 metre sürüklenerek refüjdeki iki bariyerin arasında asılı kaldı.

Kazada sürücü F.K (41) ve araçta bulunan Z.K (12) yaralandı. Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleir geldi. 

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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