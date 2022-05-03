Mersin'de feci olay: Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Mersin'de M.E. idaresindeki otomobil seyir halindeyken alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği olayda şans eseri yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki otomobil alev alev yandı.
Edinilen bilgiye göre, olay, TEM otoyolu Damlama mevkiini geçince Pozantı istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, M. E. idaresindeki 01 DMC 66 otomobil, seyir halinde iken bagaj bölümünden henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı.
Sürücü M.E. durumu fark ederek aracı güvenlik şeridine durdurarak Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri olay yerine intikal ederek alevleri söndürdü. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi.
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