Mersin'de feci olay! Yangın üçüz kardeşleri ayırdı

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde bu akşam saatlerinde bir evde çıkan yangında 8 yaşındaki üçüz olduğu öğrenilen kardeşlerden 2'si hayatını kaybetti, biri ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İHA
Yayınlanma: 22.04.2023 - 23:22
Mersin'de feci olay! Yangın üçüz kardeşleri ayırdı
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Olay, akşam saatlerinde merkez Toroslar ilçesine bağlı kırsal mahallelerden Buluklu'da meydana geldi. Cesur ailesinin yaşadığı 3 katlı apartmanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın sırasında baba Engin'in dışarda anne Zeliha ile biri engelli 8 yaşındaki üçüz çocukları Egemen, Nevzat ve Nisa'nın evde olduğu öğrenildi.

Annenin çocuklarından Nisa'yı yaralı olarak kurtardığı diğerlerine ulaşamadığı belirtildi.

Yangını fark edenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi.

2 ÇOCUK KURTARILAMADI

Ekipler kırsal mahalleye ulaşmasının ardından alevlere müdahale etti. Yangın söndürülmesinin ardından çocuklardan Egemen ve Nevzat'ın cansız bedenine ulaşıldı. Yangında annenin kurtardığı ağır yaralı Nisa ise ambulansla şehir hastanesine sevk edildi.

Cumhuriyet savcısı nezaretinden polis olay yerinde inceleme yaptı. İnceleme sonrasında çocukların cansız bedeni evden çıkarılarak cenaze aracı ile otopsi için morga götürüldü.


Mersin Yangın

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