Ankara'da FETÖ/PDY soruşturması: 14 gözaltı kararı
Ankara merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'nin 'mahrem hizmetler' yapılanmasında yer aldığı tespit edilen 14 şüpheli için gözaltı kararı verilip, operasyon başlatıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca, FETÖ/PDY'nin Kara Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı içerisinde yuvalanan 'mahrem hizmetler' yapılanmasına yönelik soruşturma yürütüldü.
14 GÖZALTI KARARI
Söz konusu yapılanma ile irtibatı olduğu anlaşılan, kontörlü sabit hatlar üzerinden sivil imamlar ile iletişim sağladığı belirlenen 5'i görevdeki astsubay olmak üzere toplam 14 şüpheli için gözaltı kararı verildi.
Polis, şüphelileri yakalamak için Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.
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