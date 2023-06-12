Konya merkezli 2 ilde FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

Yayınlanma: 12.06.2023 - 10:25

Güncelleme: 12.06.2023 - 11:23

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar devam ediyor.

Örgütün sözde Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı belirlenen 4 kişiye yönelik Konya merkezli 2 ilde Konya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar ifadeleri alınmak üzere Konya İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.