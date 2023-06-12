Konya merkezli 2 ilde FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
Konya merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar devam ediyor.
Örgütün sözde Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı belirlenen 4 kişiye yönelik Konya merkezli 2 ilde Konya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından operasyon düzenlendi.
Eş zamanlı düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar ifadeleri alınmak üzere Konya İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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