Mersin'de firari 49 hükümlü ve 19 şüpheli yakalandı

Mersin'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda firari 49 hükümlü ve 19 şüpheli yakalandı. Hükümlülerden birinin saklanmaya çalıştığı koltuğun arkasında bulunması polis kamerasınca görüntülendi.

Mersin'de firari 49 hükümlü ve 19 şüpheli yakalandı
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AA
Yayınlanma: 18.11.2024 - 11:52

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 49 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 19 şüpheli yakalandı.

Hükümlülerden birinin saklanmaya çalıştığı koltuğun arkasında bulunması polis kamerasınca görüntülendi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şüpheliler emniyete götürüldü, hükümlüler de işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.


Etiketler: #Mersin

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