Mersin'de otomobil bariyerlere çarptı: 4 kişi yaralandı

Yayınlanma: 17.11.2024 - 15:32

Güncelleme: 17.11.2024 - 15:33

Y.D. idaresindeki 34 EHJ 658 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Takbaş mevkisinde bariyere çarptı.

Kazada araçtaki Y.D. ile 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.