Mersin’de hapis cezasıyla aranan şahıslara eş zamanlı operasyon: 78 gözaltı

Mersin polisi yaralamadan hırsızlığa, dolandırıcılıktan tehdit suçlarına kadar birçok olaya karışan ve hapis cezasıyla aranan 78 şüpheliyi eş zamanlı operasyonla yakaladı.

İHA
Yayınlanma: 26.07.2024 - 10:04
Abone Ol google-news

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık, tehdit, 6136 Sayılı Kanuna muhalefet gibi suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla yakalama emri bulunan kişilere yönelik çalışma yaptı.

Polisin çalışmasında şahısların adresleri bulundukları yerler tek tek belirlendi. Belirlenen kişilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 78 kişi yakalandı.

Yakalanan şahıslar gerekli işlemlerin yapılması için emniyete götürüldü.


Mersin haberleri

İlgili Haberler

Polis lojmanında ölü bulunmuştu... Yeşim Akbaş davasındaki beraat kararına 'yeterli delil yok' gerekçesi

Polis lojmanında ölü bulunmuştu... Yeşim Akbaş davasındaki beraat kararına 'yeterli delil yok' gerekçesi
Polisten kaçan motosikletli kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

Polisten kaçan motosikletli kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı
Polisten kaçan motosiklet sürücüsü kaza yaptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Polisten kaçan motosiklet sürücüsü kaza yaptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler