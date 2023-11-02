Mersin'de iş cinayeti: 20 metre yükseklikten düşerek can verdi

Mersin’in Tarsus ilçesinde çatıdan düşerek yaralanan Niyazi Canlı isimli işçi, hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 02.11.2023 - 12:58
Mersin'de iş cinayeti: 20 metre yükseklikten düşerek can verdi
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Olay ilçeye bağlı Esenler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, tadilatta olan tekstil atölyesinin çatısında çalışan 28 yaşındaki Niyazi Canlı, onarım yaptığı sırada yaklaşık 20 metre yükseklikten yere düştü. Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan Niyazi Canlı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Canlı’nın yere düşmesi ise iş yeri kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.


Mersin iş cinayeti

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