Mersin'de iş cinayeti: İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Mersin’de inşaat halindeki binanın 15. katında file takmaya çalışan işçi, dengesini kaybedip düşerek hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 11.01.2024 - 17:14
Mersin'de iş cinayeti: İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
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Mersin'in Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde iddiaya göre, inşaat halindeki bir binanın 15. katında file takmaya çalışan inşaat işçisi Özgür Yılmaz (33) dengesini kaybederek aşağı düştü.

Metrelerce yükseklikten yere düşen Yılmaz, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay sonrası polis ekipleri bölgede inceleme yaparak görgü tanıklarının ifadesine başvurdu.

İşçinin cenazesi yapılan incelemelerin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.


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