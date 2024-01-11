Mersin'de iş cinayeti: İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Mersin’de inşaat halindeki binanın 15. katında file takmaya çalışan işçi, dengesini kaybedip düşerek hayatını kaybetti.
Mersin'in Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde iddiaya göre, inşaat halindeki bir binanın 15. katında file takmaya çalışan inşaat işçisi Özgür Yılmaz (33) dengesini kaybederek aşağı düştü.
Metrelerce yükseklikten yere düşen Yılmaz, olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay sonrası polis ekipleri bölgede inceleme yaparak görgü tanıklarının ifadesine başvurdu.
İşçinin cenazesi yapılan incelemelerin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Hafızayı uçuşa geçiren baharat... 1 kaşık bile yeterli
- CHP 240 adayını açıklandı!
- Erdoğan önce paylaştı, sonra sildi
- DEM Parti, CHP’yi ziyaret edecek
- Özel'den 'Erdal Beşikçioğlu' açıklaması
- CHP'den Lütfü Savaş açıklaması!
- Adaylık açıklamasının ardından ilk anket
- Kartalları sırtında taşıyan Nazlı
- 4-7-8 tekniği ile kolayca uykuya dalın
- 152 yıllık Alman devi de Türkiye'den çekildi