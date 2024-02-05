Mersin'de IŞİD operasyonu: 2 tutuklama

Mersin'de, MİT ve polisin IŞİD’e yönelik düzenledikleri ortak operasyonda 2 şüpheli yakalanıp, tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 05.02.2024 - 09:45
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MİT Başkanlığı, Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerinin ortaklığında, IŞİD terör örgütü üyelerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldı.

Türkiye'ye sahte kimlikle girdikleri tespit edilen yabancı uyruklu F.A. ve R.M.A.'nın, geçmişte IŞİD içerisinde faaliyet yürüttükleri, örgütün ideolojisi doğrultusunda Mersin’de hücre evi yapılanması arayışında oldukları, kentteki örgüt mensuplarına barınma ve nakdi yardımda bulundukları belirlendi.

Operasyonla gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı. 


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