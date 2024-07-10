Türkiye'de yakalanmıştı: Eski IŞİD liderinin eşine idam cezası

Ezidi kadın ve kız çocukları alıkoymakla suçlanan IŞİD'in öldürülen lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin eşi Esma Muhammed'e idam cezası verildi. Esma Muhammed, 2018'de sahte isimle Türkiye'de yakalanmıştı.

AA
Yayınlanma: 10.07.2024 - 15:19
Türkiye'de yakalanmıştı: Eski IŞİD liderinin eşine idam cezası
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Irak'ta mahkeme 5 yıl önce Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'de ABD Özel Kuvvetlerinin düzenlediği operasyonda öldürülen terör örgütü IŞİD elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin eşi hakkında idam kararı verdi.

Başkent Bağdat'taki Karh Ceza Mahkemesi Basın Ofisi'nden konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

İDAM KARARI ÇIKTI

Açıklamaya göre mahkeme, Bağdadi'nin eşi Esma Muhammed hakkında "IŞİD ile işbirliği yapmak ve Yezidi kadınları önce evinde hapsetmek sonra da Musul'un batısında yer alan Sincar'dan DEAŞ militanlarınca kaçırılmalarına yardımcı olmak" suçlamasıyla idam kararı verdi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 27 Ekim 2019'da yaptığı açıklamada, IŞİD elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'de ABD Özel Kuvvetlerinin düzenlediği operasyonda ölü ele geçirildiğini duyurmuştu.


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