Osmaniye'de IŞİD operasyonu: 2 gözaltı

Yayınlanma: 16.07.2024 - 16:04

Güncelleme: 16.07.2024 - 16:18

İl Jandarma Komutanlığı tarafından, IŞİD silahlı terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, Suriye'de 2012-2014 yılları arasında IŞİD içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen ve Osmaniye’de yaşadığı belirlenen Suriye uyruklu H.E. ve A.E. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemleri için jandarmaya götürüldü.