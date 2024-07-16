Osmaniye'de IŞİD operasyonu: 2 gözaltı

Osmaniye’de terör örgütü IŞİD’e yönelik operasyonda Suriye uyruklu 2 şüpheli yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 16.07.2024 - 16:04
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İl Jandarma Komutanlığı tarafından, IŞİD silahlı terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, Suriye'de 2012-2014 yılları arasında IŞİD içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen ve Osmaniye’de yaşadığı belirlenen Suriye uyruklu H.E. ve A.E. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemleri için jandarmaya götürüldü.


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