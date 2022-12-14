Mersin'de IŞİD'e yönelik operasyon: 8 zanlı yakalandı
Mersin'de, terör örgütü IŞİD'e yönelik şafak operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. Adresinde bulunamayan M.A.A. ve M.A.R'yi yakalama çalışması sürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü IŞİD mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile finans kaynaklarının tespitine yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda, kimliği belirlenen şüpheliler M.A.A, G.E, E.M, M.A, M.A.R, A.A, S.M.M.A, M.M.M.A, Y.İ. ve M.A'nın, örgütün lojistik ve mali yapılanması içerisinde sözde "sorumlu" düzeyinde faaliyet yürüttüğü belirlendi.
Çalışmalarda, zanlıların, çatışma bölgelerinde örgüt adına silahlı faaliyette bulundukları da tespit edildi.
Adresleri belirlenen zanlıların yakalanması için şafak vakti drone destekli ve eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat polisleri, baskın yapılan adreslerdeki sokakların girişinde uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi aldı.
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Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı, adresinde bulunamayan M.A.A. ve M.A.R'yi yakalama çalışması sürüyor.
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