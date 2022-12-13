Kabil'deki saldırıyı IŞİD üstlendi

13 Aralık 2022 Salı, 10:50

Afganistan'ın başkenti Kabil'de, dün öğle saatlerinde Çinlilere ait bir otele düzenlenen silahlı ve bombalı saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlendi.

Terör örgütü IŞİD, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla, Kabil'in Şehri Nev bölgesinde Çinlilere ait bir otele düzenlenen saldırıyı üstlendiğini duyurdu.

Öte yandan Kabil'deki Emergency Hastanesinden yapılan açıklamada, saldırıda yaralanan 18 kişi ve 3 cesedin hastaneye getirildiği belirtilmişti.

Taliban geçici hükümetinin sözcüsü Zabihullah Mücahid ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kabil'in Şehri Nev bölgesindeki otelden yabancı uyrukluların kurtarıldığını, iki yabancı uyruklunun otelin penceresinden atlayarak yaralandığını söylemişti.