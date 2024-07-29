Mersin'de 'sahte ilaç' yapan 2 şüpheli yakalandı

Yayınlanma: 29.07.2024 - 08:51

Güncelleme: 29.07.2024 - 08:52

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, sahtecilikle ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Erdemli’de 2 şüphelinin bir depoda sahte cinsel ilaç üretimi yaparak piyasaya sürdüğü belirlendi.

Bunun üzerine belirlenen depolara düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Üretim yeri haline gelen depolarda yapılan aramada ise 8 bin 327’si dolu 28 bin 327 adet kapsül, 430 litre özel karışım macun ham maddesi, 340 gram sildenafil sitrat, 25 bin adet paketleme etiketi ile üretimde kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan biri kadın 2 şüpheli jandarmaya götürüldü.