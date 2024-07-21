Mersin'de kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı
Mersin'in Mezitli ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı'nın açıklamasına göre, ilçede izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
Bölgeye yönlendirilen ekipler, 5 kişiyi kazı yaparken suçüstü yakaladı. Kazı alanında jeneratör, matkap ve çekiç ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmaya götürüldü.
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