Mersin'de kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

Mersin'in Mezitli ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 21.07.2024 - 10:35
Mersin'de kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığı'nın açıklamasına göre, ilçede izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Bölgeye yönlendirilen ekipler, 5 kişiyi kazı yaparken suçüstü yakaladı. Kazı alanında jeneratör, matkap ve çekiç ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmaya götürüldü.


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