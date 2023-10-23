Mersin'de kan donduran olay... Ranzanın altında cesedi bulundu: Katili en yakını çıktı!
Mersin’de kayıp ihbarı üzerine adresine gidilen şahsın cesedi ranzanın altından çıktı. Polisin yaptığı çalışmada boğularak öldürüldüğü belirlenen şahsın katili oğlu çıktı.
Mersin'in Erdemli ilçesi Kızkalesi Mahallesi Çakır Hasan Caddesi’ndeki bir evde edinilen bilgiye göre, Gaziantep’de yaşayan çalışmak için tatil bölgesi Mersin Kızkalesi’nde bulunan Ali Saygun’a ulaşamayan ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine polis şahsın Kızkalesi Mahallesi’nde kaldığı eve gitti.
CESEDİ RANZANIN ALTINDA BULUNDU
Evde inceleme yapan polis, Saygun’un cansız bedenini ranza altında üstü örtülü şekilde buldu. Olay yeri ekiplerinin çalışmasının ardından ceset ön otopsi için önce Erdemli Devlet Hastanesi’ne arından da Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Boğularak öldürüldüğü ortaya çıkan Saygun’un katili ile ilgili çalışma yapan polis, aile bireyleri ile yaptığı görüşmede eve en son 20 yaşındaki oğlu E.S.’nin geldiğini belirledi. Şüpheli E.S. Gaziantep’te yakalanarak Mersin’e getirildi.
OĞLU TUTUKLANDI
Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesi alınan şüpheli adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Mahkemeye çıkartılan ve cinayeti itiraf ettiği öğrenilen şüpheli oğul tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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