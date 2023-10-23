Hastane otoparkında kadın cinayeti: Hemşire boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından katledildi!

Yayınlanma: 23.10.2023 - 10:30

Güncelleme: 23.10.2023 - 10:35

Olay, gece saatlerinde Mut Devlet Hastanesi’nin otoparkında meydana geldi. Orman İşletmesi'nde görevli Şuayip Kaya, boşanma aşamasında olduğu hemşire Ayfer Kaya ile görev yaptığı hastanenin otoparkında buluştu. Burada çift arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Şuayip Kaya, beylik tabancasını çekerek eşine ateş etti. Vurulan Ayfer Kaya yere yığılırken, Şuayip Kaya, bu kez tabancayı kendi başına dayayıp tetiği çekti.

ÖLDÜRDÜ, İNTİHAR ETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, çiftin hayatını kaybettiğini saptadı. Kaya çiftinin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

ÇOCUKLARI KANSERİ TEDAVİSİ GÖRÜYORMUŞ

Şuayip ve Ayfer Kaya çiftinin, biri kanser tedavisi gören 10 ve 4 yaşlarında 2 çocuğunun bulunduğu belirtildi.