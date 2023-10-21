Üniversite kampüsünde iş cinayeti: Vinçten düşen operatör öldü
Balıkesir'de, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Kampüsü’nde bulunan inşaatta vinçten düşen operatör Cem Harmancı (26), hayatını kaybetti.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Kampüsü içindeki Spor Bilimleri Fakültesi’nde, saat 17.00 sıralarında; fakülte bahçesindeki inşaatta çalışan vinç operatörü Cem Harmancı, arızalanan vinci tamir etmek için kuleden çıktı.
Bu sırada dengesini kaybeden Harmancı, yaklaşık 3 metreden vincin bomunun üzerine düştü.
Olayı gören diğer işçiler Harmancı'nın yardımına koşarken, sağlık ekiplerine de haber verildi.
KURTARILAMADI
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Cem Harmancı’nın hayatını kaybettiği belirlendi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Harmancı’nın cenazesi, savcı ve polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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