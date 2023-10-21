Üniversite kampüsünde iş cinayeti: Vinçten düşen operatör öldü

Balıkesir'de, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Kampüsü’nde bulunan inşaatta vinçten düşen operatör Cem Harmancı (26), hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 21.10.2023 - 22:50
Üniversite kampüsünde iş cinayeti: Vinçten düşen operatör öldü
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Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Kampüsü içindeki Spor Bilimleri Fakültesi’nde, saat 17.00 sıralarında; fakülte bahçesindeki inşaatta çalışan vinç operatörü Cem Harmancı, arızalanan vinci tamir etmek için kuleden çıktı.

Bu sırada dengesini kaybeden Harmancı, yaklaşık 3 metreden vincin bomunun üzerine düştü.

Olayı gören diğer işçiler Harmancı'nın yardımına koşarken, sağlık ekiplerine de haber verildi.

KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Cem Harmancı’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Harmancı’nın cenazesi, savcı ve polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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