Bay Link: Kayıp Efsane filminin konusu ne? Bay Link: Kayıp Efsane filminin oyuncuları kim?
Bay Link: Kayıp Efsane (Missing Link) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Bay Link: Kayıp Efsane filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Bay Link: Kayıp Efsane filminin konusu ne? Bay Link: Kayıp Efsane filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Bay Link: Kayıp Efsane filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Chris Butler üstleniyor. Peki, Bay Link: Kayıp Efsane filminin konusu ne? Bay Link: Kayıp Efsane filminin oyuncuları kim?
BAY LINK: KAYIP EFSANE FİLMİNİN KONUSU NE?
Karizmatik Sir Lionel Frost (Hugh Jackman) kendini dünyanın en başta gelen mit ve canavar avcısı olarak görmektedir. Fakat sorun şudur ki yüksek sosyete mensuplarından oluşan kıt akıllı çevresi bunu bir türlü kavrayamamaktadır. Sir Lionel’ın tanınmak ve kabul görmek için son şansı ise Pasifik’in kuzeybatısına yolculuk etmek ve burada yaşayan efsanevi bir yaratık için kanıt toplamaktır. Acaba Bay Link (Zach Galifianakis)’i bulabilecek midir?
BAY LINK: KAYIP EFSANE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Hugh Jackman - Sir Lionel Frost
Zach Galifianakis - Mr. Link
Zoe Saldaña - Adelina Fortnight
Emma Thompson - Yeti Elder
Timothy Olyphant - Willard Stenk
David Walliams - Lemuel Lint
Matt Lucas - Mr. Collick
Stephen Fry - Lord Piggot-Dunceby
Amrita Acharia - Ama Lahuma
Adam Godley - Lord Bilge
Jack Blessing - McVitie
Neil Dickson - Mr. Roylott
Matthew Wolf - Lord Ramsbottom
Darren Richardson - Alfie
Alan Shearman - Lord Entwhistle
Ian Ruskin - Lord Scrivener
Ching Valdes-Aran - Gamu
Bay Link: Kayıp Efsane FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Bay Link: Kayıp Efsane filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlendi.
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