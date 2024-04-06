Yayınlanma: 06.04.2024 - 19:01

Güncelleme: 06.04.2024 - 19:01

Bay Link: Kayıp Efsane filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Chris Butler üstleniyor. Peki, Bay Link: Kayıp Efsane filminin konusu ne? Bay Link: Kayıp Efsane filminin oyuncuları kim?

BAY LINK: KAYIP EFSANE FİLMİNİN KONUSU NE?

Karizmatik Sir Lionel Frost (Hugh Jackman) kendini dünyanın en başta gelen mit ve canavar avcısı olarak görmektedir. Fakat sorun şudur ki yüksek sosyete mensuplarından oluşan kıt akıllı çevresi bunu bir türlü kavrayamamaktadır. Sir Lionel’ın tanınmak ve kabul görmek için son şansı ise Pasifik’in kuzeybatısına yolculuk etmek ve burada yaşayan efsanevi bir yaratık için kanıt toplamaktır. Acaba Bay Link (Zach Galifianakis)’i bulabilecek midir?

BAY LINK: KAYIP EFSANE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Hugh Jackman - Sir Lionel Frost

Zach Galifianakis - Mr. Link

Zoe Saldaña - Adelina Fortnight

Emma Thompson - Yeti Elder

Timothy Olyphant - Willard Stenk

David Walliams - Lemuel Lint

Matt Lucas - Mr. Collick

Stephen Fry - Lord Piggot-Dunceby

Amrita Acharia - Ama Lahuma

Adam Godley - Lord Bilge

Jack Blessing - McVitie

Neil Dickson - Mr. Roylott

Matthew Wolf - Lord Ramsbottom

Darren Richardson - Alfie

Alan Shearman - Lord Entwhistle

Ian Ruskin - Lord Scrivener

Ching Valdes-Aran - Gamu

Bay Link: Kayıp Efsane FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Bay Link: Kayıp Efsane filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlendi.