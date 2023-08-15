Mersin'de FETÖ operasyonu: Yakalanan 8 zanlıdan 1'i tutuklandı

Mersin'de FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 15.08.2023 - 09:42
Mersin'de FETÖ operasyonu: Yakalanan 8 zanlıdan 1'i tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 11 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda yakalanan 8 zanlının Emniyet'teki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan B.K. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, bazı şüphelilerin örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı, FETÖ'nün öğrenci yapılanmasında yer aldığı, terör örgütüne eleman kazandırmak için faaliyette bulunduğu ve KPSS ile polis okulu sınav sorularını çalıp kamuda çalışmaya başladığı belirlenmişti.

Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilere yönelik 11 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda 8 zanlı yakalanmıştı.


Mersin fetö FETÖ üyesi

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