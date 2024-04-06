Mersin'de kepçenin altında kalan işçi hayatını kaybetti
Mersin'in Erdemli ilçesinde, kepçenin altında kalan işçi hayatını kaybetti.
Mersin Erdemli'de Batısandal Mahallesi Karadağ mevkiindeki taş ocağında arızalanan kepçeyi tamir etmek için hazırlık yapan Fevzi Yıldız'ın üzerine iş makinesinin ön kısmı devrildi.
Ağır yaralanan Yıldız, 112 Acil Sağlık ekiplerince Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yıldız, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Seçimi kaybediyorlar, sahaya çıkarsam...'
- Dündar ve Enginyurt arasında 'Kılıçdaroğlu' gerilimi
- ‘Onu yaşatmayız’
- İmamoğlu’nun Anıtkabir’deki konuşması engellendi
- YSK, Van için gerekçeli kararı açıkladı
- Eski danışmanından Akşener'e sert tepki
- 'Bizim nezdimizde hükümsüzdür'
- Mevduat faizi sert yükseldi
- Şanlıurfa otogarında silahlı çatışma
- Yeni düzenleme geldi