Adıyaman'da iş cinayeti: İş makinesinin çarptığı işçi öldü!

Adıyaman’da iş makinesinin çarptığı işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 06.04.2024 - 16:06
Adıyaman'da iş cinayeti: İş makinesinin çarptığı işçi öldü!
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Edinilen bilgiye göre, Adıyaman merkez İndere bölgesinde devam eden konut alanında çalışan Ahmet Coşkun, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen iş makinesinin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ahmet Coşkun, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan Ahmet Coşkun yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


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