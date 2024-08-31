Manisa'da bir kişi, 'üvey kız kardeşini istismar ettiği' iddiasıyla babasını öldürdü

Yayınlanma: 31.08.2024 - 13:12

Güncelleme: 31.08.2024 - 13:15

Şehit Öztürk Polis Merkezi Amirliğine ruhsatsız tabancasıyla gelen Mehmet Emin U. (25), babası Ahmet U'yu, Turgut Özal Mahallesi Genel Konutlar Küme Evleri Yolu üzerinde vurduğunu söyledi.

Adrese giden ekipler, baba Ahmet U'yu (62) göğsünden tabancayla vurularak öldürülmüş buldu.

Ceset, otopsi için Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı.

'İSTİSMAR' İDDİASI

Gözaltına alınan zanlının, ilk ifadesinde, babasının 19 yaşındaki üvey kız kardeşini istismar ettiğini savunarak, bu nedenle babasını motosikletiyle olay yerine götürüp öldürdüğünü söylediği öğrenildi.