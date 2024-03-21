Mersin’de korkunç olay: Bir kişi aracında bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

Mersin’in Gülnar ilçesinde bir şahıs otomobilinin içerisinde boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulundu.

İHA
Yayınlanma: 21.03.2024 - 18:47
Mersin’de korkunç olay: Bir kişi aracında bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu
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Edinilen bilgiye göre, Büyükeceli Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde park halindeki bir aracın şoför koltuğunda bir şahsın hareketsiz halde yattığını gören yurttaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine giderek inceleme yapan ekipler, aracın şoför koltuğunda oturan şahsın boğazı kesilerek öldürüldüğünü belirledi.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Yapılan araştırmada ölen şahsın Metin S. olduğu belirlenirken, ceset, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri cinayetle ilgili çalışma başlattı.


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