Kayseri'de yaşlı çift evde ölü bulundu

Kayseri'nin Develi ilçesinde kendilerinden bir süredir haber alınamayan yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu.

AA
Yayınlanma: 20.03.2024 - 17:04
Kayseri'de yaşlı çift evde ölü bulundu
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Köseler Mahallesi'nde yaşayan N.G. (90) ve karısı H.G'den (89) haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine eve jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları incelemede yaşlı çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


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