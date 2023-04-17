Mersin'de korkutan anlar: Solunum cihazının tüpü patladı

Yayınlanma: 17.04.2023 - 09:31

Güncelleme: 17.04.2023 - 09:33

Akşemsettin Mahallesi Ömer Nazmi Caddesi üzerinde bulunan Buğlem Apartmanı'nın zemin katında; Koah hastası olduğu öğrenilen Ayşe K.’nin kullandığı solunum cihazının tüpü patladı.

KISA SÜRELİ PANİK YAŞANDI

Patlama sonucu evin bir duvarı parçalanıp yıkıldı, camları kırıldı. Çevrede bulunan bazı evlerin camları da zarar gördü. Patlama sesi nedeniyle bölgede kısa süreli panik yaşanırken, olay yerine itfaiye, sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

O sırada banyoda bulunan Ayşe K., yaşanan olayı yaralanmadan atlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.