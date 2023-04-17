Mersin'de korkutan anlar: Solunum cihazının tüpü patladı
Mersin’in Tarsus ilçesinde bir evde meydana gelen patlama korku dolu anlar yaşattı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
Akşemsettin Mahallesi Ömer Nazmi Caddesi üzerinde bulunan Buğlem Apartmanı'nın zemin katında; Koah hastası olduğu öğrenilen Ayşe K.’nin kullandığı solunum cihazının tüpü patladı.
KISA SÜRELİ PANİK YAŞANDI
Patlama sonucu evin bir duvarı parçalanıp yıkıldı, camları kırıldı. Çevrede bulunan bazı evlerin camları da zarar gördü. Patlama sesi nedeniyle bölgede kısa süreli panik yaşanırken, olay yerine itfaiye, sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
O sırada banyoda bulunan Ayşe K., yaşanan olayı yaralanmadan atlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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