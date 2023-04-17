Mersin'de korkutan anlar: Solunum cihazının tüpü patladı

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir evde meydana gelen patlama korku dolu anlar yaşattı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

İHA
Yayınlanma: 17.04.2023 - 09:31
Mersin'de korkutan anlar: Solunum cihazının tüpü patladı
Abone Ol google-news

Akşemsettin Mahallesi Ömer Nazmi Caddesi üzerinde bulunan Buğlem Apartmanı'nın zemin katında; Koah hastası olduğu öğrenilen Ayşe K.’nin kullandığı solunum cihazının tüpü patladı.

KISA SÜRELİ PANİK YAŞANDI

Patlama sonucu evin bir duvarı parçalanıp yıkıldı, camları kırıldı. Çevrede bulunan bazı evlerin camları da zarar gördü. Patlama sesi nedeniyle bölgede kısa süreli panik yaşanırken, olay yerine itfaiye, sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

O sırada banyoda bulunan Ayşe K., yaşanan olayı yaralanmadan atlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Mersin Solunum cihazı Cihaz

İlgili Haberler

New York'ta suçla mücadelede robotik cihazlar dönemi başlıyor

New York'ta suçla mücadelede robotik cihazlar dönemi başlıyor
Android 13'ün cihazların kaçında yüklü olduğu açıklandı

Android 13'ün cihazların kaçında yüklü olduğu açıklandı
İşitme kaybı olanların cihaz kullanması demans riskini azaltabilir

İşitme kaybı olanların cihaz kullanması demans riskini azaltabilir

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler