Android 13'ün cihazların kaçında yüklü olduğu açıklandı
Android 13 için yeni bir yüzde yayınlandı. Bu kapsamda Android 13'ün tüm Android cihazların yüzde kaçında yüklü olduğu ortaya çıktı.
Android cihazların sayısı her geçen gün artarken, iOS tarafında sürekli yayınlanan bir veri yayınlandı. Android 13'an tüm Android cihazların yüzde kaçında yüklü olduğu açıklandı.
ANDROID'İN YENİ SÜRÜMÜ ÇOK FAZLA CİHAZA ULAŞAMADI
Bu kapsamda, ocak ayında paylaşılan resmi rakamlara göre tüm Android cihazların yüzde 5.2'sinde yüklüydü. Yeni ortaya çıkan bilgilerde ise bunun 4 ay içinde yüzde 12'ye kadar yükseldiği görüldü.
Belirtmekte fayda var ki Android 13 desteklenen her telefona aynı anda gelmiyor. Markalar kendi modellerine yavaş yavaş vermeyi tercih ediyor ve bir anda milyonlarca kişiye ulaşmıyor.
Google'ın paylaştığı verilerde ise en çok kullanılan sürüm yüzde 23.5 ile Android 11 oluyor. Android 12 ve 12L'nin ise toplamda yüzde 16.5'lik bir payı var.
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