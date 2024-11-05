Mersin’de maskeler ve silahlar ele geçirildi: 4 gözaltı

Mersin polisinin bir adrese düzenlediği operasyonda 5 adet maske, 3 adet tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.

Mersin’de maskeler ve silahlar ele geçirildi: 4 gözaltı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 05.11.2024 - 10:58

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Mezitli İlçe Emniyet Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ile TEM Şubesi ekipleri şüpheli bazı şahısları belirledi. Bunun üzerine adresi takibe alan ekipler teknik ve fiziki çalışma gerçekleştirdi.

Çalışmaların ardından savcılık talimatıyla adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramda ise 3 adet ruhsatsız tabanca, mermiler, bir miktar esrar ile 5 adet maske ele geçirildi.

Şüpheliler emniyete götürülürken, konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.


Etiketler: #Mersin

İlgili Haberler

Bu sefer adres Mersin Limanı: ‘Katil İsrail, işbirlikçi AKP’

Bu sefer adres Mersin Limanı: ‘Katil İsrail, işbirlikçi AKP’
Mersin’de yapımı süren Akkuyu Santralı personel yerleşkesinin büyütülmesine yeşil ışık

Mersin’de yapımı süren Akkuyu Santralı personel yerleşkesinin büyütülmesine yeşil ışık
İzmir ve Mersin'de FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!

İzmir ve Mersin'de FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler