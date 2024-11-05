Mersin’de maskeler ve silahlar ele geçirildi: 4 gözaltı

Yayınlanma: 05.11.2024 - 10:58

Güncelleme: 05.11.2024 - 11:12

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Mezitli İlçe Emniyet Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ile TEM Şubesi ekipleri şüpheli bazı şahısları belirledi. Bunun üzerine adresi takibe alan ekipler teknik ve fiziki çalışma gerçekleştirdi.

Çalışmaların ardından savcılık talimatıyla adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramda ise 3 adet ruhsatsız tabanca, mermiler, bir miktar esrar ile 5 adet maske ele geçirildi.

Şüpheliler emniyete götürülürken, konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.