Mersin’de yapımı süren Akkuyu Santralı personel yerleşkesinin büyütülmesine yeşil ışık

Yayınlanma: 05.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 05.11.2024 - 04:00

Mersin’de yüzde 51’i Rusya’ya ait olan Akkuyu Nükleer Santralı’nın çalışmaları tüm itirazlara karşın devam ediyor. Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi de personel yerleşkesini büyütecek. Gazetemizin daha önce gündeme getirdiği proje, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından incelendi. Mersin Valiliği, Silifke’de yapılacak olan projeye “Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir” kararı verildiğini duyurdu. Bu onayla birlikte yerleşkenin kapasitesi 831 konuttan bin 563 konuta çıkarılacak.

Bölgede hali hazırda 48 blok ve 15 villa bulunuyor. Bunlara 20 blok daha eklenecek, 75 odalı otel de olacak. Ayrıca kültüreel alan, spor merkezi, ticari alan ve kreş gibi birimler de inşa edilecek. Proje toplamda 132 bin 587 metrekarelik alanda etkili olacak. Şirketin 2 milyar 218 milyon TL harcayacağı proje ormanlık alanda yapılacak. İnşaat aşamasında 500 personel istihdam edilecek.

ŞİRKET KORUYACAKMIŞ!

Yerleşke büyütmeye ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü’nün verdiği görüşte, “Ormanlık alanın yakın çevresinde ekolojik dengenin bozulmaması, yaban hayvanlarının korunması koşullarıyla söz konusu parsellerin imar planı çalışmaları kapsamında sakınca görülmemiştir” dendi.

TANIDIK İSİM VAR

Yerleşkenin yapımında kullanılacak olan beton, Özaltın İnşaat tarafından karşılanacak. Hayrettin Özaltın’a ait şirket, iktidara yakın Cengiz İnşaat’ın da ortağı olarak biliniyor. Özaltın’ın ismi 17- 25 Aralık operasyonlarında da geçmiş, 41 kişilik gözaltı listesinde yer almıştı.