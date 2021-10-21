Mersin'de meslektaşını av tüfeğiyle öldüren doktor tutuklandı

Mersin'in Mezitli ilçesinde, göçmen sağlığı merkezinde görevli meslektaşını av tüfeğiyle öldüren doktor tutuklandı.

AA
21 Ekim 2021 Perşembe, 15:40
Mersin'de meslektaşını av tüfeğiyle öldüren doktor tutuklandı
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Mersin'in Mezitli ilçesine bağlı Yeni Mahallesi 33180 Sokak'taki Mezitli Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezinde doktor Hasan Ç. ile meslektaşı Ahmet D. arasında tartışma çıktı.

Hasan Ç, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine merkezden ayrılıp, bir süre sonra yanında getirdiği av tüfeğiyle Ahmet D'ye ateş etti.

Ağır yaralanan Ahmet D., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Saldırının ardından şüpheli doktor Hasan Ç, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


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