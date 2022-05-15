Mersin'de ölü caretta caretta sahile vurdu
Mersin'de ölen caretta caretta kıyıya vurdu.
Mersin'in Mezitli ilçesinde kıyıda ölü caretta caretta bulundu.
Viranşehir Mahallesi'nde vatandaşlar, caretta caretta cinsi deniz kaplumbağasının hareketsiz halde sahilde durduğunu gördü.
Kaplumbağanın ölü olduğunu anlayan yurttaşlar, durumu yetkililere bildirdi.
Bölgeye yönlendirilen Mezitli Belediyesi ekipleri, caretta carettayı bulunduğu yerden kaldırdı.
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