Mersin'de ölü caretta caretta sahile vurdu

Mersin'de ölen caretta caretta kıyıya vurdu.

AA
15 Mayıs 2022 Pazar, 17:39
Mersin'de ölü caretta caretta sahile vurdu
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Mersin'in Mezitli ilçesinde kıyıda ölü caretta caretta bulundu. 

Viranşehir Mahallesi'nde vatandaşlar, caretta caretta cinsi deniz kaplumbağasının hareketsiz halde sahilde durduğunu gördü.

Kaplumbağanın ölü olduğunu anlayan yurttaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye yönlendirilen Mezitli Belediyesi ekipleri, caretta carettayı bulunduğu yerden kaldırdı.


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