Mersin'de operasyon: Gizli 'kenevir bahçesi' kuran şüpheli tutuklandı

Mersin’in Aydıncık ilçesinde, evinin avlusunda içerisi görünmesin diye çamurla kapladığı serada kenevir yetiştiren şüpheli tutuklandı.

Mersin'de operasyon: Gizli 'kenevir bahçesi' kuran şüpheli tutuklandı
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İHA
Yayınlanma: 16.04.2025 - 09:05

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Aydıncık İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı.

Ekiplerin çalışmasında Hacıbahattin Mahallesi’nde bir adreste uyuşturucu madde yetiştirildiği bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine adrese savcılık talimatıyla baskın yapan polis, şüpheli A.B.’yi (56) gözaltına aldı. Yapılan aramada 48 metrekare genişliğinde çamurla sıvanmış sera içerisine kurulan bahçede 201 kök Hint keneviri ile 3 adet ruhsatsız tüfek ele geçirdi.

Kenevirler sökülerek imha edilirken şüpheli emniyete götürüldü. Emniyette ifadesi alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Etiketler: #Mersin

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