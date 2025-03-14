Mersin'de orman yangını: 1,5 hektar alan zarar gördü

Mersin'de çıkan orman yangını 15 ekibin 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınırken, yaklaşık 1,5 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Mersin'de orman yangını: 1,5 hektar alan zarar gördü
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İHA
Yayınlanma: 14.03.2025 - 13:15

Orman yangını, Mersin'in merkez Yenişehir ilçesine bağlı Emirler Mahallesi Seyir Tepesi mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler durumu orman ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine bölgeye Mersin Orman İşletme Müdürlüğü'nden arazözler ve su tankerlerinin de olduğu 10 araçla yangın işçileri, Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan ise 5 ekip sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler yangına müdahaleye etti. Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik müdahalesiyle alevler söndürülerek yangın kontrol altına alındı.

Yaklaşık 1,5 hektar alan zarar görürken bölgede ekiplerin soğutma çalışmasını sürdürdüğü bildirildi.


Etiketler: #Mersin #Orman #orman yangını

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