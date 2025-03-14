Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Hatay’ın Dörtyol ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Hatay'da dün akşam saatlerinde Döryol ilçesine bağlı Tekkoz mevkisindeki orman yangını çıktı. Yangına 7 ilk müdahale aracı, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı, 1 greyder, 1 kepçe, itfaiye arazözü ve 4 su tankeri ile müdahale eden ekipler, yoğun çaba sonucunda alevleri kısa sürede kontrol altına aldı.
Etiketler: #hatay #orman yangını
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