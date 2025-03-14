Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Yayınlanma: 14.03.2025 - 09:28

Güncelleme: 14.03.2025 - 09:48

Hatay'da dün akşam saatlerinde Döryol ilçesine bağlı Tekkoz mevkisindeki orman yangını çıktı. Yangına 7 ilk müdahale aracı, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı, 1 greyder, 1 kepçe, itfaiye arazözü ve 4 su tankeri ile müdahale eden ekipler, yoğun çaba sonucunda alevleri kısa sürede kontrol altına aldı.