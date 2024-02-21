Mersin’de otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü

Mersin’in Silifke ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 21.02.2024 - 18:14
Mersin’de otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü
Abone Ol google-news

Edinilen bilgiye göre, Mehmet S. (18) idaresindeki 3 APH 43 plakalı otomobil, Mersin’den Antalya istikametine seyir ederken Silifke ilçesi Yeşilovacık Mahallesi D-400 karayolu üzerinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Takla atan otomobildeki sürücü Mehmet S. ile yanında bulunan Ahmet U. (32) olay yerinde hayatını kaybetti.

Göz Atın
Mersin'de acı ölüm: Irmağa düşen çocuk boğuldu

Mersin'de acı ölüm: Irmağa düşen çocuk boğuldu
Tehlikeli yolculuk... Kucağında motosiklet taşıdı!

Tehlikeli yolculuk... Kucağında motosiklet taşıdı!

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.


Mersin haberleri

İlgili Haberler

Mersin'de skandal olay: Üç yaşındaki kızına içki içirdiği iddia edilen anne gözaltına alındı

Mersin'de skandal olay: Üç yaşındaki kızına içki içirdiği iddia edilen anne gözaltına alındı
'Kaçak sigara' iddiası... Mersin'deki iddiaların ardından Emniyet Müdürü Mehmet Aslan görevden alındı

'Kaçak sigara' iddiası... Mersin'deki iddiaların ardından Emniyet Müdürü Mehmet Aslan görevden alındı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

KAP'a bildirildi: Tat Gıda'nın satış işlemleri tamamlandı

KAP'a bildirildi: Tat Gıda'nın satış işlemleri tamamlandı
PlayStation 5 Türkiye fiyatları belli oldu… 30 bin liraya varan fiyatlar dikkat çekti!

PlayStation 5 Türkiye fiyatları belli oldu… 30 bin liraya varan fiyatlar dikkat çekti!
Lütfü Savaş'ın 'üstü kapalı' göndermesine Gökhan Zan'dan yanıt: 'Ne kadar doğru bir karar verdiğimizi anladım...'

Lütfü Savaş'ın 'üstü kapalı' göndermesine Gökhan Zan'dan yanıt: 'Ne kadar doğru bir karar verdiğimizi anladım...'
Feyza Altun’dan düzeltme: ‘Ben polisler eve gelince rakı içtim demedim’

Feyza Altun’dan düzeltme: ‘Ben polisler eve gelince rakı içtim demedim’
Dünyanın 'en uzun adamı' ve 'en kısa kadını' Kaliforniya'da buluştu

Dünyanın 'en uzun adamı' ve 'en kısa kadını' Kaliforniya'da buluştu
Toplu arı ölümlerinin arkasında ne var? 2-3 derecelik sıcaklık farkı ölümlere neden oluyor…

Toplu arı ölümlerinin arkasında ne var? 2-3 derecelik sıcaklık farkı ölümlere neden oluyor…
DEM Parti'de 'İstanbul adayı' belirsizliği: Başvuruda geç mi kalındı?

DEM Parti'de 'İstanbul adayı' belirsizliği: Başvuruda geç mi kalındı?
Evde besliyordu… Gila Canavarı tarafından ısırılan adam öldü

Evde besliyordu… Gila Canavarı tarafından ısırılan adam öldü