Mersin’de otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü
Mersin’in Silifke ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Mehmet S. (18) idaresindeki 3 APH 43 plakalı otomobil, Mersin’den Antalya istikametine seyir ederken Silifke ilçesi Yeşilovacık Mahallesi D-400 karayolu üzerinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı.
Takla atan otomobildeki sürücü Mehmet S. ile yanında bulunan Ahmet U. (32) olay yerinde hayatını kaybetti.
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Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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