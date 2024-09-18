Mersin’de otomobile silahlı saldırı: Ağabey öldü, kardeşi ağır yaralı

Mersin’de sokak arasında bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda sürücü öldü, yanındaki kardeşi ağır yaralandı.

Mersin’de otomobile silahlı saldırı: Ağabey öldü, kardeşi ağır yaralı
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İHA
Yayınlanma: 18.09.2024 - 14:25

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Toroslar ilçesi Sağlık Mahallesi 86005 Sokak üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, 33 ADD 561 plakalı otomobil seyir halindeyken kimliği belirsiz bir şahsın silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda sürücü Ahmet Öncel (38) olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan kardeşi Talat Öncel ağır yaralandı.

Yaralı kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemi alan polis, saldırıyla ilgili çalışma başlatırken, olay yerinde çok miktarda boş kovan bulundu, araçtan ise bir silah çıktı.

Saldırıyı gerçekleştiren şahsın, internet kafe işletmecisi olan Ahmet Öncel ile daha önceden yine bir cinayet meselesinden husumetli olduğu öne sürüldü.


Etiketler: #Mersin

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