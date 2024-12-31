Mersin'de 'pes' dedirten hırsızlık: Dükkanın önünden yılbaşı ağacı çalındı
Erdemli’de bir iş yerinin önünde süslenen yılbaşı ağacı, kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı.
Mersin’in Erdemli ilçesi Merkez Mahallesi Serinler Caddesi’nde, bir hediyelik eşya dükkanında iş yeri sahibi Enes Demir, yeni yıl öncesi hazırladığı ve ışıklandırdığı çam ağacını dükkânın önüne koydu. Ancak gece saatlerinde bir kişi, yaklaşık 5 dakika uğraşarak ağacı yerinden söküp çaldı.
Demir, şaşkınlığını şu sözlerle ifade etti: “Gece saatlerinde süslediğimiz çam ağacını çaldılar. Çalınan çam ağacı yaklaşık 3 bin 500 TL değerinde. Şikayetçi olacağız, kamera görüntülerini aldık.”
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