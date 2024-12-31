Mersin'de 'pes' dedirten hırsızlık: Dükkanın önünden yılbaşı ağacı çalındı

Erdemli’de bir iş yerinin önünde süslenen yılbaşı ağacı, kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı.

Mersin'de 'pes' dedirten hırsızlık: Dükkanın önünden yılbaşı ağacı çalındı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 31.12.2024 - 11:12

Mersin’in Erdemli ilçesi Merkez Mahallesi Serinler Caddesi’nde, bir hediyelik eşya dükkanında iş yeri sahibi Enes Demir, yeni yıl öncesi hazırladığı ve ışıklandırdığı çam ağacını dükkânın önüne koydu. Ancak gece saatlerinde bir kişi, yaklaşık 5 dakika uğraşarak ağacı yerinden söküp çaldı.

Demir, şaşkınlığını şu sözlerle ifade etti: “Gece saatlerinde süslediğimiz çam ağacını çaldılar. Çalınan çam ağacı yaklaşık 3 bin 500 TL değerinde. Şikayetçi olacağız, kamera görüntülerini aldık.”


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler