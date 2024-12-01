Mersin'de Ruhsat İşleri Müdürü dehşet saçtı: Önce komşusunu vurdu, ardından intihar etti!

Mut Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde Ruhsat İşleri Müdürü olarak görev yapan Süleyman Keskin, komşusu Şükrü Çetin’le tartıştı. Çetin'i vurarak öldüren Keskin, aynı silahla intihar etti.

Mersin'de Ruhsat İşleri Müdürü dehşet saçtı: Önce komşusunu vurdu, ardından intihar etti!
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DHA
Yayınlanma: 01.12.2024 - 10:23

Mersin'de Mut Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde Ruhsat İşleri Müdürü olan Süleyman Keskin, komşusu Şükrü Çetin'le tartışmaya başladı.

AYNI SİLAHLA İNTİHAR ETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine Keskin, tabancayla Şükrü Çetin'i vurup, aynı silahı kendisine de doğrultup ateşledi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 2 kişinin de yaşamını yitirdiği belirlendi.

Süleyman Keskin ile Şükrü Çetin’in cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mut Devlet Hastanesi’nin morguna götürüldü.

DAHA ÖNCE UZMAN ÇAVUŞMUŞ

Keskin'in daha önce uzman çavuş olarak görev yaptığı, 2014 yılında ise belediyede çalışmaya başladığı öğrenildi. 


Etiketler: #intihar #Mersin

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