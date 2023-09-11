Mersin’de sağanak ve fırtına etkili oldu
Mersin'in Tarsus ilçesinde sağanak ve fırtına etkili oldu. Fırtınada kapalı bir okulun çatısı yola uçtu.
Mersin'de saat 14.30 sıralarında başlayan sağanak nedeniyle bazı mahallelerde su birikintileri oluştu.
Ayrıca etkili olan fırtınada eski bir okulun çatısı da uçtu. Çatının düştüğü sırada caddede kimsenin olmaması facianın önüne geçti.
Bazı ağaçların yola devrildiği fırtınada elektrik kesintileri yaşandı. Kırsal kesimde seraların büyük zarar gördüğü tespit edildi.
Yola devrilen ağaçlar Tarsus Belediyesi ekiplerince kaldırıldı.
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