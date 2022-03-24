Mersin'de sahile portakal vurdu
Mersin'de Arpaçbahşiş Deresi'ne dökülen ve akıntıyla denize gelen çok miktarda portakal, dalgaların şiddetiyle kumsalı kapladı.
Mersin'de tatil sitelerinin bulunduğu Erdemli ilçesine bağlı Arpaçbahşiş Mahallesi sahiline yüzlerce portakal vurdu.
Yüksek rakımdaki portakal bahçelerinin olduğu bölgeden Arpaçbahşiş Deresi'ne atıldığı değerlendirilen portakallar, akıntıyla Akdeniz’e döküldü.
Dere ile denizin buluştuğu bölgede dalgalar portakalları kumsala taşıdı. Sahilin büyük bir bölümü portakalla kaplanırken, hava sıcaklığının arttığı bölgeye Rusya’dan gelen turistler gördükleri manzara karşısında şaşırdı.
Turistler fotoğraf çektirdi. Çocukların ise bir köpeğe yakalaması için sürekli portakal atarak oyunlar oynaması dikkat çekti.
Mahalle sakinleri, Arpaçbahşiş Deresi'ne dökülen portakalların akıntıyla denize, oradan da sahile geldiğini aktardı.
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