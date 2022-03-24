İntihar girişiminde bulunan şahıs korkuluklarda asılı kaldı
Samsun'da bir kişi 3. kattan atlayarak yaşamına son vermek istedi. İntihar girişiminde bulunurken balkon korkuluklarına asılı kalan kişiyi polis ekipleri kurtardı.
Samsun’da 3. kattan atlayarak yaşamını sonlandırmak isteyen bir kişi, balkon korkuluklarında asılı kaldı. Polis ve sağlık ekipleri şahsı mahsur kaldığı yerden kurtardı.
BUNALIMA GİRDİ
Olay, Samsun’un Terme ilçesi Yeni Mahalle Kocaman Caddesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir apartmanın 3. katında yaşayan K.A. bunalıma girerek yaşamını sonlandırmak istedi. Evinin balkonuna çıkarak kendini boşluğa bırakan şahıs, 1. katın balkon korkuluklarına çarparak burada asılı kaldı.
POLİS VE SAĞLIKÇILAR KURTARDI
Olayın 112 acil servise bildirilmesi üzerine bölgeye sevk polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Apartmanın 1. katının balkon bölümünde titizlikle yürütülen kurtarma çalışması sonucu K.A. mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Olayı küçük sıyrıklarla atlatan K.A. ambulansla Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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