Mersin’de 'sahte içki' üreten şahıs yakalandı

Yayınlanma: 02.05.2024 - 09:01

Güncelleme: 02.05.2024 - 09:02

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sahte içki üretimi ve ticaretini yapan şahıslarla ilgili çalışma yaptı.

Ekiplerin çalışmasında Çamlıyayla ilçesinde bir şüphelinin sahte içki üretimi yaparak piyasaya süreceği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon yapıldı.

Operasyonda şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan aramada 30 litre sahte içki ve içki üretiminde kullanılan birçok malzeme ele geçirildi.

Şüpheli, adli işlemleri yapılmak üzere Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.