Mersin’de 'sahte içki' üreten şahıs yakalandı
Mersin’de sahte içki üretimi yapan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sahte içki üretimi ve ticaretini yapan şahıslarla ilgili çalışma yaptı.
Ekiplerin çalışmasında Çamlıyayla ilçesinde bir şüphelinin sahte içki üretimi yaparak piyasaya süreceği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon yapıldı.
Operasyonda şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan aramada 30 litre sahte içki ve içki üretiminde kullanılan birçok malzeme ele geçirildi.
Şüpheli, adli işlemleri yapılmak üzere Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Asgari ücrete zam yapılmadığı takdirde...'
- Kıdem tazminatı için yeni formül
- Melih Gökçek'ten miras kaldı
- DİSK ve KESK Taksim'den vazgeçti
- İstanbul Valisi Gül'den 'gözdağı'
- Erkan Baş'tan polise: 'Bağırma'
- Dünya'nın ikizi bulundu!
- Özgür Özel, polislere çağrı yaptı!
- Trafik sigortasında yeni dönem
- Fed faiz kararını açıkladı!