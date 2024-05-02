Mersin’de 'sahte içki' üreten şahıs yakalandı

Mersin’de sahte içki üretimi yapan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 02.05.2024 - 09:01
Mersin’de 'sahte içki' üreten şahıs yakalandı
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Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sahte içki üretimi ve ticaretini yapan şahıslarla ilgili çalışma yaptı.

Ekiplerin çalışmasında Çamlıyayla ilçesinde bir şüphelinin sahte içki üretimi yaparak piyasaya süreceği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon yapıldı.

Operasyonda şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan aramada 30 litre sahte içki ve içki üretiminde kullanılan birçok malzeme ele geçirildi.

Şüpheli, adli işlemleri yapılmak üzere Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.


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