Mersin’de aranan şahıslara operasyon: 54 tutuklama

Mersin’de jandarma ekiplerinin aranan şahsılara yönelik düzenlediği operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 54’ü tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 30.04.2024 - 09:44
Mersin’de aranan şahıslara operasyon: 54 tutuklama
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Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Jandarma Suç Araştırma Timlerinin yaptığı çalışmalarda aralarında cinayet, yaralama, hırsızlık ve uyuşturucu suçlarından kesinleşmiş hapis cezaları olan şahıslar tespit edildi.

Tespit edilen kişilere yönelik son bir ay içerisinde çok sayıda operasyon düzenlendi. Operasyonlarda aranan bin 817 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 54’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tutuklananlar arasında hırsızlıktan 28 yıl, uyuşturucudan 21 yıl ve cinayet suçundan 19 yıl hapis cezası bulunan 3 kişinin de olduğu öğrenildi.

Ekiplerin aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.


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