Mersin’de sahte ilanlarla dolandırıcılık yapan 3 şüpheli yakalandı

Mersin polisi sahte bungalov ev kiralama ilanlarıyla dolandırıcılık yapan 3 şüpheliyi düzenlediği operasyonla yakaladı.

İHA
Yayınlanma: 03.05.2024 - 09:23
Mersin’de sahte ilanlarla dolandırıcılık yapan 3 şüpheli yakalandı
Abone Ol google-news

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri sahte ilanlarla üzerinden dolandırıcılık yapanlara yönelik çalışma yaptı.

Ekiplerin teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde sahte ilanlar üzerinden bungalov ev kiralama yöntemiyle dolandırıcılık yapan 3 şüphelinin adresleri belirlendi.

Bunun üzerine adrese operasyon gerçekleştirildi, 3 şüpheli de yakalandı.

Evde yapılan aramada 3 adet cep telefonu, 4 sim kart, 2 harddisk, 1 tablet, 2 laptop, 1 pos cihazı, 7 banka kartı, 1 ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 57 adet meri ve bir miktar da uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.


Mersin haberleri sahte ilan haberleri bungalov haberleri

İlgili Haberler

Ümraniye'de 'Bungalov kiralayacağız' diyerek dolandırdılar

Ümraniye'de 'Bungalov kiralayacağız' diyerek dolandırdılar
Bungalov evde çıkan yangında yanarak can verdi

Bungalov evde çıkan yangında yanarak can verdi
Sevgililer Günü'nü değerlendirmek isteyenler için Türkiye'deki en romantik bungalov evleri...

Sevgililer Günü'nü değerlendirmek isteyenler için Türkiye'deki en romantik bungalov evleri...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Özel-Erdoğan görüşmesi: Boş koltuk mesaj içermiyor

Özel-Erdoğan görüşmesi: Boş koltuk mesaj içermiyor
Avrupa’nın en yoksul ülkeleri

Avrupa’nın en yoksul ülkeleri
TİP'lilere polis müdahalesi! Erkan Baş'tan polise: 'Bağırma'

TİP'lilere polis müdahalesi! Erkan Baş'tan polise: 'Bağırma'
Fatih Erbakan’dan Erdoğan-Özel görüşmesiyle ilgili açıklama

Fatih Erbakan’dan Erdoğan-Özel görüşmesiyle ilgili açıklama
İstanbul Valisi Davut Gül'den 'gözdağı': Devlet yarına bırakır ama yanına bırakmaz'

İstanbul Valisi Davut Gül'den 'gözdağı': Devlet yarına bırakır ama yanına bırakmaz'
15 yaşındaki çocuk arkadaşını kalbinden bıçakladı

15 yaşındaki çocuk arkadaşını kalbinden bıçakladı
DİSK ve KESK Taksim'e yürümekten vazgeçti: 'Öyle bir şiddet uygulanıyor ki...'

DİSK ve KESK Taksim'e yürümekten vazgeçti: 'Öyle bir şiddet uygulanıyor ki...'
Kim Kardashian sütyen bedenini açıkladı: Sosyal medya yıkıldı

Kim Kardashian sütyen bedenini açıkladı: Sosyal medya yıkıldı