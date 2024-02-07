Sevgililer Günü'nü değerlendirmek isteyenler için Türkiye'deki en romantik bungalov evleri...

Yayınlanma: 07.02.2024 - 15:08

Güncelleme: 07.02.2024 - 15:08

14 Şubat Sevgililer Günü yaklaşırken, romantik bir kaçamak planı yapmak isteyenler için Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde bulunan bungalov evler ideal bir tercih olabilir. İstanbul dışında huzurlu ve doğayla iç içe bir atmosferde geçirilecek unutulmaz anlar için, işte tercih edilebilecek bazı konumlar...

SAPANCA: DOĞANIN KUCAĞINDA ROMANTİZM

İstanbul'a yakınlığıyla bilinen Sapanca, bungalov tatili için ideal bir destinasyon. Göletteki bungalov evler, huzurlu bir atmosfer ve muhteşem doğa manzarası sunuyor.

BOLU - ABANT, SEBEN, KARACASU, MENGEN: YEŞİLİN VE MAVİNİN BÜYÜSÜ

Bolu, birbirinden güzel doğa köyleriyle çevrili. Abant Gölü çevresindeki bungalovlar, Seben'deki yaylalarda yer alan evler ve Karacasu ile Mengen'deki ahşap konaklar, romantik bir kaçamağın kapılarını aralıyor.

BALIKESİR - KAZDAĞLARI: EGE'NİN SESSİZ SIĞINAKLARI

Ege'nin huzur veren atmosferini yaşamak isteyenler için Kazdağları, özellikle bungalov tatilleri için tercih edilebilir. Yeşille mavinin buluştuğu bu bölgede, doğanın keyfini çıkarabilirsiniz.

KOCAELİ - KARTEPE: KARLI BIR KAÇAMAK

Kışın beyaz örtüsü altında romantik bir tatil düşleyenler için Kartepe, bungalov konaklama seçenekleri sunuyor. Karlı manzara eşliğinde, sevgilinizle unutulmaz bir deneyim yaşayabilirsiniz.

RİZE: KARADENİZ'İN MISTİK DOKUSU

Doğu Karadeniz'in mistik atmosferinde bungalov tatili yapmak isteyenler için Rize, büyüleyici bir seçenek. Yeşilin ve mavinin tonları arasında romantik bir atmosferde zaman geçirebilirsiniz.

İSTANBUL ÇEVRESİ - AĞVA, ŞİLE, POLENEZKÖY: ŞEHRE YAKIN SESSIZLİK

İstanbul'dan uzaklaşmak istemeyenler için Ağva, Şile ve Polenezköy gibi bölgeler harika birer alternatif sunuyor. Şehrin gürültüsünden uzak, sakin ve romantik bir atmosferde Sevgililer Günü'nü geçirebilirsiniz.